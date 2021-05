Große Test-Freude in Wien am Mittwoch: In der Bundeshauptstadt haben sich am Tag des großen Aufsperrens und dem Ende der großflächigen Corona-Einschränkungen so viele Menschen wie noch nie testen lassen. Am gestrigen Mittwoch wurden 169.925 Corona-Testbefunde eingemeldet, davon 62.526 PCR-Tests und 107.399 Antigen-Schnelltests, hieß es in einer Aussendung des medizinischen Krisenstabs am Donnerstag. Am Öffnungstag lag die Auslastung der städtischen Teststraßen bei 72 Prozent, beliebt waren Stationen in Innenstadtlage.

"Die Auslastung der Teststraßen ist in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen", berichtete ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA. Komplett ausgebucht waren am Mittwoch der Drive-In und der Walk-In in Schönbrunn. Beliebt waren auch die Teststraße in der Aula der Wissenschaften (98 Prozent) wie auch die PCR-Testbox beim Burgtheater (94 Prozent).