Österreich sperrt wieder auf: Die neuen Regeln von A bis Z

Take Away: Vorbestellte Speisen im Restaurant abhzuolen ist wie bisher möglich, ebenso Kaffee zum Mitnehmen oder ein gefülltes Weckerl aus einer Bäckerei: Wer kürzer als 15 Minuten in einem Lokal verweilt, muss sich nicht registrieren, die „3 G“-Regel greift nicht.

Universität: Unis bleiben großteils im Distance Learning, doch auch Präsenzlehre ist je nach Platzverhältnissen möglich. Durch eine Gesetzesänderung können die Unis von Studierenden wie Lehrenden Nachweise über geringe epidemiologische Gefahr (z .B negativen Test) verlangen.

Veranstaltungen: Konzerte oder Kinos sind möglich. Indoor und mit zugewiesenen Sitzplätzen bis zu 1.500 Besucher bzw. die Hälfte des sonst üblichen, also bei einem Saal für 1.500 bis zu 750 Personen. Im Freien bis zu 3.000 möglich. Es gilt die „3 G“-Regel plus Registrierung.

Würstelstand: An Imbissständen gelten weder Registrierungspflicht noch „3 G“-Regel, aber FFP2-Pflicht und Abstand halten beim Anstellen. Es darf dort im Stehen gegessen werden (sonst ist das in der Gastro nicht erlaubt), aber „nicht in unmittelbarer Nähe“ des Standes.

Xylofon: Hobbymusikanten dürfen sich ebenfalls freuen, Proben sind (maskenlos) wieder erlaubt. Das gilt für Blasmusikkapellen wie Chöre, allerdings unter Auflagen: Mitmachen ist nur getestet, geimpft oder genesen gestattet, es gilt ein Mindestabstand von zwei Metern.

Yoga: Sportkurse aller Art von Aerobics bis Yoga sowie auch Kontaktsportarten wie etwa Karate dürfen nun wieder ausgeübt werden. Es gilt die „3 G“-Regel samt Flächenvorschriften: Für jeden müssen 20 Quadratmeter Platz sein, das reduziert die Teilnehmerzahl.

Zutrittskontrolle: Sie obliegt dem jeweiligen Geschäftsbetreiber. Er kann auch einen Ausweis des Gastes verlangen, es ist aber nicht Pflicht, dieses Dokument vorzuzeigen. Werden die Auflagen (z. B . Testnachweis vor Zutritt) ignoriert, drohen Strafen bis zu 500 Euro.