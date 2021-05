„So wenige Boote auf dem Meer wie nach dem Krieg“

In den Marinas in Zadar, in Šibenik, auf der Insel Vis: Die Kabarettisten Pepi Hopf und Fredi Jirkal haben schon einmal weniger laut gelacht als bei ihrem diesjährigen Segeltörn entlang der Gestade Dalmatiens. Kapitän Hopf funkte bald an die Heimat: „So wenige Boote auf dem Meer wie nach dem Krieg.“ In der Tat stehen die Fahnen an der Adria noch nicht auf Ansturm seiner Landsleute. „Wir sehen seit wenigen Tagen, dass unsere Kunden mehr buchen“, freut sich indes Eva-Maria Schlögl vom Grazer Kroatien-Spezialist Gruber Reisen. So öffnet sie ihr Hotel Bretanide auf der Insel Brač am 26. Juni.

Bereits im Vorjahr war die Managerin über den Kanzler ihrer Gäste „nicht glücklich“. Seine an einem August-Freitag angekündigte Badeschluss-an-der-Adria-Verordnung hat 90 Prozent ihrer Gäste dazu bewogen, die Insel fluchtartig zu verlassen. Seit Mittwoch fragt sich Eva-Maria Schlögl, warum Kroatien in Wien weiterhin als „Hochrisiko-Inzidenz-Land“ geführt wird.

Ganz unbegründet ist diese Bewertung allerdings nicht. Zum Zeitpunkt des neuen Erlasses Mitte der Woche lag die maßgebliche 14-Tages-Inzidenz in drei kroatischen Gespanschaften (Varaždin, Međimurje sowie Zagreb) über dem Grenzwert von 500 Infizierten pro 100.000 Bewohnern. Zwar sind die drei Regionen weit abseits der von den Österreichern präferierten Adria-Badeorte, allerdings pendeln von dort aus etliche Kroaten zur Arbeit nach Österreich.

Am 31. Mai wird nun Nikolina Brnjac, die kroatische Tourismusministerin, zu Gesprächen mit ihrer Amtskollegin Elisabeth Köstinger in Wien erwartet. So gut wie fix werden sich die beiden Politikerinnen auch über Reiseerleichterungen austauschen. Mindestens bis dahin müssen noch nicht geimpfte Kroatien-Rückkehrer an der Grenze einen Test vorlegen und dann sofort in Quarantäne.

Team Hopf hat seinen frühen Start jedenfalls nicht bereut. Ein Crewmitglied an die Heimat: „Ur-freundlich die Leute, Hygienevorschriften wurden überall eingehalten.“ Bei der Interpretation der Sperrstunde (aktuell 22 Uhr) gab es jedoch „Verhandlungsspielraum“. Und dass bei der Einreise in Spielfeld egal ob mit dem Auto oder mit dem Zug nur selten so heiß gegessen wie in Wien gekocht wird, das können auch Hopf, Jirkal und Kollegas bestätigen: „Alles scheint möglich.“