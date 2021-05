Sommerurlaub: Wie die Sehnsucht nach Meer heuer Realität werden kann

Wer Sehnsucht nach Meer und Ferne hat, der sollte jedenfalls gut vorbereitet sein. Zwar wurden in den vergangenen Tagen weitere Lockerungen im Tourismus- und Gastronomiebereich bekannt gegeben, aber nach wie vor muss man sich im Verordnungsdschungel erst zurechtfinden. Immerhin hat sich die EU vor Kurzem auf Details eines europaweiten Zertifikats für Getestete, Geimpfte und Genesene geeinigt. Das Dokument soll das Reisen ab 1. Juli erleichtern. In Österreich lässt der Grüne Pass weiter auf sich warten.

Am 19. Mai wurde für viele europäische sowie einige außereuropäische Länder die Reisewarnung im Zusammenhang mit Corona aufgehoben. Das bedeutet aber nicht, dass alles so wie früher ist. In den meisten Ländern muss bei der Einreise ein PCR- oder Antigen-Test vorgelegt werden. Und nicht nur die Regelungen am Urlaubsort, sondern auch die Einreisebestimmungen zurück nach Österreich sind zu beachten. Ein Nachweis über einen negativen Corona-Test, eine Genesung oder eine Impfung ist immer vorzuweisen.

Detaillierte Informationen finden Sie auf der Homepage des Außenministeriums. Wer eine Flugreise plant, sollte sich rechtzeitig bei der Fluglinie über die geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen an Bord erkundigen. Und weil es nach wie vor weniger Flüge gibt, sollte man für den Check-In mehr Zeit einkalkulieren.