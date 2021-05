Flugreisen: Pass schnappen und abheben – das war einmal

Bei Fernreisen am besten zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein, bei Kurzstreckenflügen eine Stunde vorher, lautet eine alte Reise-Regel. Gilt sie noch in Corona-Zeiten? „Eine Stunde fand ich bei Charterflügen schon vor der Pandemie mutig“, sagt selbst Julian Jäger, Vorstand des Flughafens Wien.

Jetzt wäre die Zeit jedenfalls sicher zu knapp bemessen. „Denn die Airlines sind verpflichtet, schon vor dem Abflug die PCR- oder Antigen-Tests zu kontrollieren, genauso wie die Einreiseformulare“, erläutert der Flughafen-Chef. Das führt dazu, dass die Abfertigung am Check-in-Schalter drei bis vier Mal so lange dauert wie früher (als man im Durchschnitt übrigens binnen einer Minute „abgefertigt“ war). Schuld sind auch schlecht vorbereitete Urlauber.