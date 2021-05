Corona-Regeln: Jetzt passen nur noch halb so viele in den Bus

Auch bei organisierten Busreisen fühlt sich manch Busunternehmer von der Bürokratie gefrotzelt. Grund dafür sind diverse Anzeige- bzw. Registrierungspflichten für jeden Programmpunkt, bei dem die Gruppe den Bus verlässt. Am Beispiel eines Tagesausflugs zu einem Tierpark, plus Spaziergang ein paar Ortschaften weiter und einer Besichtigung wiederum ein paar Ortschaften weiter: „Hier müssen wir bei drei verschiedenen Bezirksbehörden unsere Gruppen anmelden“, sagt Böhm. Abgesehen davon würde ein Spaziergang zu einem Aussichtspunkt den Veranstalter vor ein ganz spezielles Problem stellen: „Wir müssen in das Formular eine Adresse eintragen, aber am Waldweg gibt es keine Adresse. Schon gar keine, die Google findet und die damit vom elektronischen Meldesystem akzeptiert wird“, ärgert sich der Unternehmer über „den Firlefanz, den sich die Behörden ausgedacht haben“.

Außerdem erhalte man laut Böhm unterschiedliche Auskünfte, wer was anzuzeigen habe. Bei den Online-Formularen könne man obendrein nur eine Veranstaltung anzeigen, also nicht mehrere Programmpunkte auf einmal melden. Böhm: „Auf telefonische Nachfrage wurden wir angewiesen, die weiteren Programmpunkte per eMail an die zuständige Stelle nachzureichen.“ Also noch mehr bürokratischer Aufwand. Und das bei halber Busauslastung (50-Prozent-Regelung). Wie man da noch von einem Geschäft reden könne, sei ihm ein Rätsel, hofft der Unternehmer, das sich die Regeln schnell ändern.