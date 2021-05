Klimek: Maskenpflicht könnte schon im Juni fallen

Ein Viertel der Österreicher ließ sich im April gar nicht testen - das zeigen Daten aus dem "Austrian Corona Panel" der Uni Wien. Was aber, wenn diese Menschen nun motiviert sind, eines etwa Lokalbesuchs wegen, sich doch testen zu lassen. Wie wird sich das auf das Infektionsgeschehen auswirken? Wenn mehr getestet wird - und vor allem Personen, die sich vorher nicht testen haben lassen "geht die Dunkelziffer zurück, dafür findet man mehr Infektionsfälle", so Komplexitätsforscher Peter Klimek in Wien heute. "Das heißt aber keinesfalls, dass sich etwas an der epidemiologischen, an der Infektionsdynamik ändert." Die Situation sollte stabil bleiben, so Klimek.

Auch die Experten des Covid-Prognose-Konsortiums gehen in ihrer jüngsten Analyse von einer weiterhin sehr positiven Coronavirus-Entwicklung aus - trotz Öffnung. So sollen sich die Neuinfektionen kommende Woche auf täglich rund 460 einpendeln.