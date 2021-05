Die inszenierte Rückkehr in die Freiheit

8.00 Uhr, Kärnten, Teststation

An Teststationen quer durchs Land herrscht in der Früh ebenfalls Hochbetrieb – etwa in Obervellach im Mölltal. „Für einen Mittwoch ist heute wahnsinnig viel los“, sagt einer der Rot-Kreuz-Mitarbeiter, der die Tests durchführt. „Wir lernen heute ganz neue Leute kennen. Alle, die ins Gasthaus gehen wollen und davor noch nie bei uns waren.“

8.45 Uhr, Wien, Kaffeehaus

Im Café Frauenhuber in der Innenstadt bekommt der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck nicht nur den ersten, sondern auch den falschen Kaffee serviert. Ärgerlich. Immerhin hat man eine Heerschar an Journalisten hierher beordert. Zum Posieren mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) taugt die Melange gerade noch. Trinken will Ruck dann aber doch etwas anderes. Einen Espresso. So wie Ludwig.

Ebenso einig wie beim Kaffee sind sich die beiden dann in ihrer Begeisterung über die Öffnung: Wieder ins Kaffeehaus gehen zu können, sei „eine große Freude“, betonen sie. Diesen Satz wird man heute noch öfter hören.