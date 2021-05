"Mit Sicherheit ein Tag der Freude!" sei dieser Tag der Öffnungen in vielen Bereichen, meinte auch Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler (Grüne): "Live is Life - das macht den Unterschied. Immer, wenn was fehlt, merkt man, was man zum Leben braucht." Nun könne man auch im Kulturbereich ein Comeback feiern, sagte Kogler und feierte wortwahlmäßig die zuvor im Schweizerhaus begangenen Gastro-Öffnungen gleich mit: "Es ist angerichtet!"

Mayer beim "Herrn Karl"

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) nannte Kunst und Kultur ein wichtigen Faktor für den Städtetourismus. Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) sprach von "großer Erleichterung": "Wir bekommen ein großes Stück unserer Lebensqualität wieder zurück. Heute geht es wieder los, und ich bin zuversichtlich, dass es dieses Mal auch so bleiben wird." Mayer verbringt übrigens den ersten Abend nach dem Kultur-Lockdown nicht in der Staatsoper bei "Faust", sondern im Rabenhof bei "Der Herr Karl" mit Andreas Vitásek.