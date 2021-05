Österreich ist zurück im Wirtshaus und am Würstelstand

Kühl ist in der Stadt Krems in Niederösterreich leider nicht nur das Bier, sondern auch die Temperaturen. Das tut der Stimmung am Öffnungstag aber keinen Abbruch. Eine Männergruppe, die seit Kindesbeinen an miteinander befreundet ist, hat bereits vor Wochen reserviert.

Ob sie sonst oft im Hofbräu am Steinertor sind? "Na, na wir kommen nur ganz selten her. Nur zwei bis dreimal am Tag", sagt einer der Männer und alle brechen in Gelächter aus.

Es ist wohl nicht das erste Bier. Der Mittagsteller wird vielleicht Abhilfe schaffen: Es gibt Grillhendl.