Musik und Cocktails: Öffnungstag startet mit Party

Sieben Monate war die Gastronomie in Österreich geschlossen. Seit heute 5 Uhr ist es vorbei. Die Kaffeehäuser, Wirtshäuser, Hotels und Schanigärten im Land haben wieder geöffnet. Der KURIER ist unterwegs und zeigt, wie Österreich den großen Öffnungstag erlebt.

Musikstart um kurz nach 5 Uhr

Um 5.20 Uhr ist im Lokal Blumenwiese am Donaukanal die Musik angegangen. Rund 100 der knapp 300 Spitzenplätze wurden für das Öffnungsevent vergeben - serviert wird Frühstück, Bier, Champagner und auch der eine oder andere Tequila. "Es fühlt sich sehr gut an, wieder eine Speisekarte in der Hand zu halten", sagt eine Besucherin.