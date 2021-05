Einreise mit 3 G im Gepäck: Was nun für wen gilt

Man stelle sich vor: Es ist Sommer, es ist sonnig und heiß, man reist nach Österreich – in die Berge, oder an einen See – und muss sich zunächst einmal in häusliche Quarantäne begeben. Nicht ganz abwegig, denn bisher hatten die Einreisebestimmungen einen „Hausarrest“ größtenteils vorgesehen. Damit ein solch sommerliches Horror-Szenario aber nicht eintreten muss, ist gleichzeitig mit den Öffnungen um Mitternacht eine neue Einreiseverordnung in Kraft getreten.