Live: Wie es nach der Öffnung am Arbeitsmarkt weitergehen kann

Von einem Aufwärtstrend spricht Finanzminister Gernot Blümel. Österreich befinde sich in vielen Bereichen - mit Ausnahme Gastronomie und Hotellerie bereits wieder auf Vorkrisen-Niveau.

Das Finanzministerium ließ das Wifo die Auswirkungen der Öffnung untersuchen und kommt laut Blümel zu folgendem Schluss:

Die Öffnung per 19.Mai wirkt sich laut Wifo-Berechnungen bis Ende Juni mit 3% mehr gesamtstaatlichem Wachstum aus, bis Ende August bis zu +5%. Das entspricht laut Finanzminister 20 Milliarden Euro an Wertschöpfung. Mehr als 2/3 davon sind auf die Bereiche Beherbergung und Gastronomie zurückzuführen; dabei entfällt je rund die Hälfte auf die Gastronomie und die andere Hälfte auf den Bereich der Beherbergung.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger ist zuversichtlich, dass sich "der Tourismus ähnlich wenn nicht besser als im letzten Jahr entwickeln" wird - insbesondere durch die Lockerungen der Einreisebestimmungen und Quarantänebestimmungen.

Kostenlose Tests für Touristen

Der Bund wird Bundesländern und deren Tourismusbetrieben und Gästen kostenlos Testmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Getestet werden kann in den Teststraßen, mittels Wohnzimmertests oder auch direkt vor Ort.

Köstinger weist darauf hin, dass die Bundesländer unterschiedlich darauf vorbereitet werden.

In der Steiermark bekommen Betriebe von der Landes-Wirtschaftskammer eine elektronische Verständigung, wo sie die benötigte Menge einmelden können, so die Tourismusministerin. Zudem werde es 27 Ausgabestellen geben, von denen Betriebe die bestellten Selbsttests abholen können. In Tirol werden die Tourismusverbände die Abholorte sein. In Vorarlberg können die Selbsttests von den Gemeinden abgeholt werden. In Kärnten erfolgt die Verteilung über die Straßenmeistereien.