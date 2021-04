Tausende Geschäfte werden wegen Corona für immer schließen

Dabei habe Corona den bereits bestehenden Trend zur Verlagerung des Handels ins Internet nur verstärkt. Wenn in einzelnen Branchen wie Bekleidung ein Drittel der Umsätze ins Internet abwandern, seien Flächenreduktionen und Standortschließungen "die notwendige betriebswirtschaftliche Folge", heißt es in der Analyse. In einem "normalen" Jahr gingen deshalb etwa 2 Prozent der Verkaufsflächen verloren, doch sei dieser Prozess im Vorjahr wegen der "in Einzelfällen durchaus üppigen" Staatshilfen fast zum Stillstand gekommen.

Auch bei den Insolvenzen im Einzelhandel sei es deshalb zu einer "Schockstarre" gekommen, die allerdings nur von kurzer Dauer sein werde. "Spätestens im Jahr 2022 ist aus heutiger Sicht mit einem Nachholeffekt zu rechnen, der die Verkaufsflächen in Österreich innerhalb der nächsten zwei Jahre um 6 bis 7 Prozent reduzieren wird", schreiben die RegioPlan-Analysten.