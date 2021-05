Vorbereitung auf Gastro-Öffnung: Es riecht bereits nach Tafelspitz

Im Restaurant Plachutta an der Wiener Wollzeile liegt schon ein Hauch von Tafelspitz in der Luft. In Wahrheit riecht es wahrscheinlich nur nach dem angebratenen Gemüse, das in der Küche vorbereitet wird.

Aber das klassische Ambiente und die bereits spürbare Vorfreude auf die Gastro-Öffnung machen es schwer, den eigenen Sinnesorganen noch zu trauen. Außerdem hat Chef Mario Plachutta gerade von den Hunderten Kilo Rindfleisch erzählt, die darauf warten, ab Mittwoch für die Gäste zubereitet zu werden.

Die Küche beim Plachutta ist nicht die einzige, in der die Herdplatten gerade wieder angeworfen werden. In österreichweit 30.000 Betrieben dürfen ab 19. Mai die Gäste endlich wieder richtig Platz nehmen – zumindest unter bestimmten Bedingungen.