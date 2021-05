Vorfreude auf Gastro-Öffnung: Mancher erhofft schon echte Normalität

Land auf Land ab freuen sich Gäste, wieder ein Lokal besuchen zu können und Wirte bereiten sich auf die heiß ersehnte Öffnung unter Auflagen ab 19. Mai vor.

Seit sechs Monaten gab es Wiener Schnitzel, Kärntner Nudeln, Tiroler Knödel und Co entweder nur aus der eigenen Küche oder zum Abholen oder als Lieferung nach Hause. Manch Wirt geht mit Slots vor, um Abends mehr Gäste bewirten zu können, andere hoffen schon auf eine echte Normalität, zeigen APA-Gespräche mit Unternehmern.

"Man merkt, die Leute wollen wieder"

"Reservierungen kommen sehr viele herein", sagte der Chef der Villa Lido am Wörthersee in Klagenfurt, Franz Huditz. "Man merkt, die Leute wollen wieder." Derzeit liefen die Vorbereitungen, alle Vorschriften, wie die Abstände zwischen den Tischen, einzuhalten. Die Mitarbeiter befänden sich im Testverfahren "sichere Gastfreundschaft". Gäste könnten sich datenschutzkonform über die "myvisit"-App der Kärnten Werbung registrieren.

Der Gastronom appellierte an alle, sich an die Vorschriften im Rahmen der Öffnung zu halten. Die wiederkommende Freiheit sei den Aufwand wert. Es dürfe keinesfalls zu einem weiteren Lockdown kommen, nun müsse offen bleiben, daher brauche es eben auch Disziplin aller. "Es liegt an uns allen, es gemeinsam zu schaffen", appellierte Huditz an Gastronomen und Gäste. Seine Hoffnung ist, dass die bald geltenden Begleitmaßnahmen dann nach einiger Zeit aufgegeben werden und eine "echte Normalität" zurückkehren könnte.