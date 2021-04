Auszeichnungen für besondere Leistungen

Als Gastronom des Jahres wurde Joschi Walch von der Roten Wand in Lech am Arlberg ausgezeichnet. "Walch behielt in dieser Krise nicht nur alle Mitarbeiter, sondern ließ viele sogar in seinem aktuell stillgelegten Betrieb wohnen."

Für ihr Lebenswerk wird Neni-Gastronomin Haya Molcho geehrt. Laut Falstaff habe sie das Lebensgefühl der mittelöstlichen Küchen in das Herz Europas geholt. Bald gibt es in Wien drei Locations, hinzu kommen die Standorte in München, Köln, Hamburg, Zürich und auf Mallorca. Der Preis wurde am Mittwochvormittag von "Too Good To Go"-Geschäftsführer Georg Strasser überreicht, der Molchos besondere Wertschätzung von Lebensmitteln lobt.