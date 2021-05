Wiener Lokal Blumenwiese sperrt zur Gastro-Öffnung um 5 Uhr auf

Gastronom Philipp Prascer, kann es nicht erwarten, sein Lokal Blumenwiese am Donaukanal endlich wieder aufzusperren. Deshalb macht er das zur ehest möglichen Uhrzeit: um 5 Uhr morgens.

Prascer will damit der erste Gastronom in Wien sein, der den Lockdown beendet. (In der Steiermark hat das Haubenlokal Broadmoar angekündigt, bereits um 5 Uhr aufzusperren - der KURIER berichtete.)

Damit Prascers Gäste so zeitig am Morgen nicht gleich wieder einschlafen, hat der Blumenwiese-Chef eine wach haltende Eröffnungsfeier organisiert: So wird etwa ein DJ auflegen.

Start von 200 Luftballons

Weiters wird man 200 Heliumballons in den Himmel steigen lassen. Sie stehen für die 200 Tage, die die Blumenwiese seit dem Saisonende im Oktober für Gäste geschlossen war.