Es ist eine ungewöhnliche und gleichzeitig köstliche Aktion, mit der der steirische Hauben- und Naturkoch Johann Schmuck nach dem Lockdown eine österreichweite Premiere feiern wird: Weil der Andrang auf sein beliebtes Gourmetrestaurant (2 Gault&Millau Hauben, 3 Gabeln Falstaff) im weststeirischen Örtchen Oisnitz so groß ist, öffnet Schmuck sein Restaurant am 19. Mai bereits um 5 Uhr in der Früh und serviert einen Auszug aus dem Überraschungsmenü seiner Broadmoar Naturküche.

„Die Menschen können es nicht mehr erwarten, endlich wieder gut essen zu gehen und auch wir freuen uns, dass es los geht“, so Schmuck. Reserviert werden können für die österreichweit erste Wiedereröffnung nach dem Lockdown insgesamt 24 Plätze.

Das 4-gängige Menü kostet inklusive mehrerer kleiner Überraschungsgerichte 60 Euro pro Person. Gestartet wird um 5 Uhr früh mit einem Aperitif, die Dauer des Menüs wird etwa zwei bis drei Stunden sein.