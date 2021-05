Der burgenländische Vier-Haubenkoch Alain Weissgerber packt in seine Mama-Box (148 Euro für zwei Personen) marinierten Spargel, Kohlrabicreme, Kalbsschulterscherzel sowie Erdbeertartelette. Der Versand erfolgt österreichweit, abgeholt werden kann am 7., 8. und 9. Mai in der Greisslerei. Lieferung in Wien (10 Euro pro Box) am 7. Mai oder am 8. Mai zwischen 9 und 15 Uhr.

Info: www.taubenkobel.com