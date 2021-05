Bagel, Brot, Pork: Neue Pop-ups in Wien

Dieser Tage haben sich in Wien gleich zwei neue Optionen aufgetan, um an feine Backwaren zu kommen. Die eine: das Bagel-Pop-up von Brotkost im Burgkino im 1. Bezirk. Seit Mittwoch verkauft das Catering-Unternehmen im Eingangsbereich des (noch) geschlossenen Kinos Bagels in sechs Sorten – zum Beispiel mit Mango-Hummus und Falafel, Lachs mit Teriyaki und Avocado oder Omelette mit Trüffelmayo und Champignons. Dazu gibt es Kaffee und andere Getränke.

Brotzeit im Kino und auf der Test-Straße

Geöffnet ist bis 23. Mai täglich von 11.30 bis 17.30 Uhr. Dem Kinobetrieb – der am 19. Mai wieder anläuft – kommt man nicht in die Quere: Brotkost baut seinen Bagel-Stand ab, bevor nach Verkaufsschluss die Kinobesucher kommen. Für Geschäftsführer Ali Aksu ist das Pop-up ein Testballon für ein fixes Bagel-Lokal: „Wir sind sicher, dass Bagels in Wien funktionieren“, sagt er im Gespräch mit dem KURIER. „Die Frage ist nur, wie gut.“

Die andere neue Gebäck-Versorgung befindet sich am Vorplatz des Austria Center im 22. Bezirk – also vor den Toren der Impf- und Teststraße. Dort macht derzeit der stylische Pop-up-Van der Motto-Brot-Bäckerei von Szene-Gastronom Bernd Schlacher halt. Als Belohnung für den Stich oder den Abstrich bekommt man hier unter anderem Brioche, Kipferl, Schwarzbrot, Baguette oder Croissants zu kaufen.