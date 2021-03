Die neue (Un-)Ordnung am Wiener Donaukanal

Genau solche freien Wiesen und andere unbespielte Flächen haben den Donaukanal im Vorjahr zu einem beliebten Treffpunkt zum Beisammensitzen und mitunter wilden Feiern gemacht. Was angesichts der geschlossenen Clubs drinnen unmöglich war, verlagerte sich ins Freie.

Die unangenehmen Folgen: Müllberge, Wildpinkler und fehlende Mindestabstände – sowie eine Debatte mit erhobenem Zeigefinger über das Verhalten der meist jugendlichen Kanalbesucher.

Zusätzliche Toiletten

Diese Unordnung will man dieses Jahr offenbar etwas besser in den Griff bekommen. Als ersten Schritt lässt der Leopoldstädter Bezirkschef Alexander Nikolai (SPÖ) bei der Schwedenbrücke, bei der Salztorbrücke und beim Schützenhaus in den kommenden Wochen mobile WC-Anlagen aufstellen.