Wer bekommt die freien Flächen am Donaukanal?

Am heutigen Montag wird bekannt gegeben, wer die ausgeschriebenen Nutzflächen am Wiener Donaukanal bekommen wird. Wie der KURIER berichtete, wurden im vergangenen Sommer drei Flächen (zwei am rechten und eine am linken Ufer) ausgeschrieben.

Nachdem bereits vor zwei Jahren neue Pächter für einige Bereiche gesucht bzw. gefunden wurden, stehen nun drei weitere Areale für eine Bespielung bereit. Gesucht werden Konzepte für sportliche, kulturelle oder gastronomische Nutzung.

Betroffen ist unter anderem ein weiterer Teil der sogenannten Vorkaifläche, konkret jener Abschnitt flussaufwärts vom Badeschiff (Wolfgang-Schmitz-Promenade) sowie die Fläche zwischen Salztorbrücke und Marienbrücke auf Seiten des ersten Bezirks (Freda-Meissner-Blau-Promenade) und das Areal flussabwärts der Salztorbrücke auf Seiten des zweiten Bezirks (Dianabadufer).