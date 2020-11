Verkehrsstadträtin Ulli Sima: „Ich will niemanden sekkieren“

Vielleicht eine gewisse Hartnäckigkeit. Aber ich habe eigentlich vor, diesen Bereich, in dem so viele Wunden aufgerissen wurden und in dem es so viel Streit und Unfrieden gegeben hat, versöhnlicher anzugehen. Ich will die Bezirke stark einbinden und die Bevölkerung mitnehmen.

Das hat Hebein verabsäumt?

Wir wussten bei vielen Klimathemen, dass ihre Umsetzung schwierig wird, weil das einer Änderung des Lebenswandels bedarf. Es hilft aber nichts, wenn man große Teile der Bevölkerung gegen sich aufbringt.

Sie wurden als Speerspitze gegen die Grünen positioniert. Wie wollen Sie grün-affine Wiener ansprechen, die enttäuscht sind über das Ende der rot-grünen Koalition?

Das wird einerseits über das Klimaschutzressort von Jürgen Czernohorszky passieren. Andererseits über mein Innovationsressort mit der Neugestaltung des öffentlichen Raums. Bei der Gestaltung von Plätzen und Straßen möchten wir ein völlig neues Kapitel aufschlagen. So, wie wir in den vergangenen Jahren gebaut haben, ist das nicht zukunftsfähig. Es muss grüner werden und weniger versiegelt. Wir brauchen mehr Wasser, mehr Nebelduschen, wir wollen Fassadenbegrünung, mehr Dachbegrünung, mehr Grünräume. Der Klimawandel kommt. Darauf müssen wir uns einstellen.