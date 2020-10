Stadträtin Ulli Sima: „Will nicht Bürgermeisterin sein“

Angesichts dessen hätte der Bürgermeister ja dem Fahrverbot in der Inneren Stadt zustimmen können.

Das war nie ein echtes Fahrverbot. Es gab eine ganze Seite mit Ausnahmen. Gegen eine Verkehrsberuhigung spricht nichts, aber man muss alle Gruppen einbinden. Es bringt nichts, das übers Knie zu brechen und dann kann man das nicht kontrollieren. Wenn man in London in die Congestion-Zone einfährt, ist das ziemlich teuer. Dort sind überall Verkehrskameras, deswegen halten sich alle dran. Wenn da nur eine Tafel steht, wird der Vollzug schwierig. Das hat auch die Polizei angemerkt. Man muss darüber reden, wie man das implementiert, damit das nicht nur ein zahnloser Tafel-Tiger bleibt. Es braucht ein Gesamtkonzept.

Es gibt nur einen Wiener SPÖ-Politiker, der laut unseren Umfragen bekannter ist als Sie: der Bürgermeister. Warum waren Sie im Wahlkampf bisher so ruhig?

Finden Sie? Also ich bemüh’ mich total. Es ist vollkommen klar, dass im Wahlkampf alles auf den Spitzenkandidaten zugeschnitten ist. Ich fokussiere mich auf meinen „Bauchladen“ – Öffis, Klima, Umwelt.

Wäre Wien nicht schon reif für eine Bürgermeisterin?

Wir haben mit Michael Ludwig einen hervorragenden Bürgermeister.

Sie wären nicht gern die erste Bürgermeisterin Wiens?

Nein, wirklich nicht. Sie wissen, dass ich jemand bin, der durchaus polarisiert und gewissen Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg geht und da ist man in der zweiten Reihe eindeutig besser aufgehoben.

Nach jeder Wahl hieß es, Sie seien eine Wackelkandidatin. Mittlerweile sind Sie Stadträtin für eh alles. Würde es Sie sehr schmerzen, wenn das Umweltthema nach der Wahl an die Grünen gehen würde?

Nachdem ich mein Ressort schon 16 Jahre mache, habe ich es schon sehr lieb. We cross the bridge when we are there.