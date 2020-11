Adria am Donaukanal: Die Räumung hat begonnen

Vor dem Glashaus wird Donnerstagfrüh ein Gitterzaun aufgestellt. Menschen stehen im Kreis auf der Holzterrasse, manche mit Aktenkoffer, andere notieren etwas. Sie zeigen nach links und nach rechts und auf einen Container.

Eine skurrile Szene Donnerstagmorgen am Donaukanal. Wer sich hier versammelt hat? Gerichtsvollzieher, ein Sachverständiger, Anwälte. Außerdem: Gastronom Gerold Ecker, Pächter des Badeschiffs und des Glashauses, Martin Jank vom Wiener Gewässermanagement und Ulli Sima (SPÖ), zuständige Stadträtin.

Grund für die Versammlung?

Es gibt Neues im Streit zwischen der Stadt Wien und Gastronom Ecker. Nach langem Rechtsstreit ist es nun nämlich soweit: Pächter Ecker muss die Flächen rund um das Glashaus zwangsräumen. Bei der Begehung vor Ort wird diskutiert, was Ecker wegräumt (Liegestühle, Paletten-Möbel, Terrassenteile).

Was er nicht bis 18. Dezember selbst wegschafft, wird auf seine Kosten entsorgt. Dass Ecker überhaupt seine Flächen räumen muss, hat seinen Ursprung in einem Rechnungshofbericht. Darin wurde kritisiert, dass die Stadt Wien die Flächen am Kanal zu günstig vermietet hat und die Pächterauswahl intransparent ist. „Der Pächter hatte Flächen, für die er wenig Miete an die Stadt zahlte, zu viel höheren Preisen weitervermietet“, sagt Sima.