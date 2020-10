Streit um Adria Wien: DHK startet neuen Anlauf für Räumung

Vor knapp vier Monaten hätte es so weit sein sollen: Am 9. Juni wollte die Donauhochwasserschutz-Konkurrenz (DHK) das Lokal Adria am Donaukanal räumen lassen. (Zur Erklärung: Die DHK ist ein Gremium, das das Ufer verwaltet – die Stadt ist darin vertreten).

Doch das Gericht sagte den Termin in letzter Minute ab, denn Adria-Inhaber Gerold Ecker hatte einen Aufschub erwirkt - der KURIER berichtete.

Nun macht man sich in der DHK wieder Hoffnungen, die Lokalfläche bald zurückzubekommen – und sie an Clemens Hromatka und Johannes Kriegs-Au vom Nachfolge-Projekt Taste übergeben zu können.