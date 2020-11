Teigtascherl-Lokal "Ballroom" tanzt in der Burggasse auf

Teigtascherl hatten in Wien zuletzt nicht den besten Ruf: Im Sommer 2019 flogen die ersten illegalen Produktionstätten in Privatwohungen und Kellern auf (bis Herbst 2020 waren es 15). Ausgerechnet zu dieser Zeit eröffneten Gastronom Fabian Bican und Gastro-Manager Dominik Ertl im 9. Bezirk das Teigtascherl-Lokal "Ballroom".

In der Maria-Theresien-Straße 5 servieren sie seither in Kartonschalen eine Art Fusion-Teigtascherl (die beiden bezeichnen sie als "Balls") mit quartalsweise wechselnden, unkonventionellen Füllungen (derzeit etwa Kürbis, confierte Entenkeule oder geschmorter Schweinebauch) und ausgesuchten Toppings (wie Fisolen-Paprikasalat, Maroni und Gurken-Kimchi).

Und diese Kombination kommt - trotz zeitweise ungustiöser Nachrichtenlage - gut an. So gut, dass Bican und Ertl in Neubau eine zweite Filiale eröffnet haben - und sogar weiter expandieren wollen.