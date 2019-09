Top 10: Die neuen Asiaten in Wien

Nguyen's, 1020 Wien

Der Viet Thao am Karlsplatz, das Pho House auf der Lerchenfelder Straße und seit heuer das Nguyen's in der Großen Pfarrgasse: Familie Nguyen ist umtriebig und das ist gut so, denn ihre Küche ist voller Aromen. Und da unter asiatischen Restaurants so ungewöhnlich, dass es erwähnt werden muss: sonntags geöffnet!