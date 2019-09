Top 11: Restaurant-Eröffnungen, die Sie im Sommer verpasst haben

Wrapstars, 1060

Das Foodtruck-Trio Marko Ertl, David Weber und Matthias Kroisz eröffnete im ehemaligen Chimbiss in Mariahilf ihr erstes Lokal. Die Wraps, die eher mehr Burritos sind (zwischen 5,50 und 7,50 Euro), gibt es in dem Selbstbedienungsrestaurant – mit Graffiti von Farbenkind – auch zum Mitnehmen. In einem kleinen Nebenraum für zehn Personen möchte das Trio künftig einen "Chef's Table" organisieren – so soll es "die Sauerei" geben, bei der eine im Ganzen geschmorte Schweinsschulter am Tisch zu Pulled Pork zerrupft wird.