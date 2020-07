Warum Vögel in der Wiener Burggasse bald in Kunst nisten

Und das funktioniert so: Ab nächsten Montag - also in genau einer Woche - wird eine Skizze aufgemalt und anschließend mit Farbe ausgestaltet. Am Donnerstag rückt dann eine Firma an, die rund 20 Quader aus Holzbeton - die Nistkästen - montiert.

Diese wird Crazy Mister Sktech besprühen: Die Nistkästen werden nämlich Teil der Kulisse der Vögel sein.

Nistplätze werden weniger

Am Freitag soll dann alles fertig sein. Das wird am Abend (18 bis 22 Uhr) mit einer Party im Karl-Farkas-Park gefeiert, bei der auch verschiedene Graffiti-Künstler anwesend sein werden. Das Wandbild wird sowohl vom Park, als auch vom Gehsteig aus zu sehen sein.

Die Idee für das Projekt stammt von Max Hoffmann. Er ist grüner Bezirksrat in Neubau - und um Superlative nicht verlegen: Das Projekt in Neubau sei weltweit das erste, das Wandbilder und Artenschutz verbinde, sagt er.