Was das Riesengrafitto am Gemeindebau mit São Paulo zu tun hat

Gibt es solche Graffiti in Wien nicht schon wo?

Im Sommer sorgte ein mutmaßliches Berlin-Kidz-Graffito am Schwendermarkt für Aufregung: „Unbekannte“ hätten ein Wohnhaus mit „eigenartigen Symbolen beschmiert“, schrieb etwa die Kronen Zeitung.

Experte Wogrin rechnet den Schriftzug den Berlin Kidz zu. Am Richard-Waldemar-Park in Mariahilf und an der Linken Wienzeile habe das Kollektiv ebenfalls Hand angelegt.