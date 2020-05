Zaha-Hadid-Haus am Donaukanal bekommt Graffiti, die bleiben dürfen

Die Motive sollen das Projekt " Urban Island“ (kurz „Urbi“) symbolisieren, das in das Zaha-Hadid-Haus einziehen wird. "An den Seiten malen wir Portraits, die für Freiheit und für das Urbane stehen", sagt Wesenauer. "Die Motive an den Fronten sollen an eine Insel erinnern."

Wiederbelebungsversuch

Wie der KURIER berichtete, sollen nach mehr als zehn Jahren Leerstand bald neue Mieter in dem Prestigebau unweit der Müllverbrennungsanlage Spittelau unterkommen. Vor rund einem Jahr bekam das Gebäude einen neuen Eigentümer, ab dem Winter wurden die Wohnungen umgebaut und neu eingerichtet.