Ansturm auf Corona-Tests vor der großen Öffnung

Heute, Dienstag, und morgen, Mittwoch, sind die Öffnungszeiten der Teststraßen auf 20 Uhr landesweit, in Graz sogar auf 22 Uhr verlängert. danach gelten diese verlängerten Zeiten jeden Freitag. So sollen die Testmöglichkeiten auf 750.000 pro Woche erhöht werden, dazu kommt auch die Einführung der digitalen Selbsttests: Wer seinen "Wohnzimmertest" zu hause durchführen will, kann das Ergebnis mit QR-Code und Fotos quasi amtlich machen und hochladen. Das gilt allerdings nur für 24 Stunden, im Gegensatz zu den Antigen-Tests aus Apotheken und Teststraßen.

Einige Gemeinden bieten auch kontrollierte Selbsttests an: Man führt den "Nasenbohrertest" selbst durch, wird dabei aber von einem Gemeinde- oder Behördenmitarbeiter beobachtet.

Auch Kärnten startet am Mittwoch mit diesem Selbsttestsystem. Es sollte dann ab 4. Juni mit dem österreichweiten "Grünen Pass" gekoppelt sein.

Die beliebtesten Formate

Rund 100.000 Antigentests sind in der Vorwoche von medizinisch qualifiziertem Personal in Teststraßen abgenommen worden (26 Prozent). Etwas über 78.000 Testungen (20 Prozent) waren Selbsttests in Teststraßen unter Aufsicht. Zudem wurden über 20.000 Selbsttests Wohnzimmertests digital im Landessystem registriert - also nur um die 5 Prozent der Gesamtzahl.

Zusätzlich gab es rund 73.000 Abstriche in den Apotheken (19 Prozent). Die restlichen Tests wurden in Schulen (97.000) und in Betrieben (10.000) gemacht.