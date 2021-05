In Niederösterreich gab es so etwas bisher nicht. Wer allerdings am Dienstag in die Teststraße nach Zwettl kommt, um für die Öffnung am Mittwoch bereit zu sein, der kann mit etwas Glück mit 10 solcher Gurgeltests wieder nach Hause gehen. „Ab morgen läuft in fünf Gemeinden ein Pilotprojekt“, heißt es dazu aus dem Büro der zuständigen SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

In den Gemeinden Zwettl, Schweiggers, Groß Gerungs, Allentsteig und Martinsberg werden an 1.500 Probandinnen und Probanden Testkits mit je 10 PCR-Tests verteilt. Sie können diese nach Belieben und Bedarf zu Hause verwenden. Für das Ergebnis müssen die Proben dann in dafür vorgesehene Boxen eingeworfen werden – in Zwettl soll diese etwa im alten Rathaus stehen. In Wien muss man sich während des Gurgelns filmen, was auf einer Plattform hochgeladen wird. So etwas sei beim nö. Piloten nicht vorgesehen, „eine Unterschrift zur Verifikation reicht“, heißt es.

Wohnzimmertests für alle

Das Projekt läuft bis zum 19. Juni. Der Zwettler Bezirk wurde dafür ausgewählt, weil man sehen möchte wie es in einer ländlichen Region mit der Logistik funktioniert und ob es möglich sei, die Gurgeltests innerhalb von 24 Stunden auszuwerten. Das Ergebnis sei „offiziell für 72 Stunden gültig“, heißt es von Landesseite. Da es in NÖ im Unterschied zu Wien nicht „alles gurgelt“ (unter dem Namen läuft die Aktion, Anm.) heißt, sondern nur 1.500 gurgeln, wird es weitere offiziell gültige „Wohnzimmertests“ geben, versichern die Zuständigen, Details würden am Dienstag in einer Pressekonferenz bekanntgegeben.