Zwischenbilanz: Was das große Testen bislang gekostet hat

In ganz Österreich werden im Vorfeld der Öffnungen am kommenden Mittwoch die Kapazitäten noch einmal nach oben gefahren, um dem dann zu erwartenden Run auf Zutrittstests für Wirtshaus & Co. gerecht werden zu können.

Corona-Tests gelten neben den inzwischen verfügbaren Impfungen als zentrales Instrument im Kampf gegen die Pandemie.

Wie das Gesundheitsministerium auf KURIER-Anfrage mitteilt, wurden bis 31. März alleine für die behördlichen angeordneten PCR-Tests bei Verdachtsfällen und den Kontaktpersonen von Infizierten sowie Screeninguntersuchungen (etwa in Altersheimen oder an besonders risikoreichen Arbeitsplätzen) 182,108 Millionen Euro ausgegeben.