Gleich nach Mitternacht wurde der erste Gast begrüßt - laut Geschäftsführer Klaus Hofmann mit ein paar Freudentränen.

Applaus und roter Teppich

„Die ersten Besucherinnen und Besucher werden in der Früh mit großem Applaus von unserer Belegschaft in Empfang genommen. Alle Gäste schreiten heute über einen roten Teppich in die Therme. Nicht ganz klar ist, bei wem die Freude größer ist: bei den Gästen oder unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist einfach schön, endlich wieder aufmachen zu können", sagt Hofmann.

66 Personen haben die erste Nacht in dem Hotel bereits hinter sich, ab 9 Uhr plantschen die ersten Gäste bereits in der Therme. Beim Thermenbesuch gilt ebenso die 3G-Regel: getestet, geimpft oder genesen.