Italien plant Lockerungen der Corona-Maßnahmen, die am 24. Mai in Kraft treten sollen. Diskutiert wird eine Abschaffung des nächtlichen Ausgangsverbots, was etwa die Regierungspartei Fünf Sterne fordert. Davon sollen vor allem Restaurants profitieren.

Premier Mario Draghi scheint eher für eine Verkürzung der Ausgangsperre zu sein. Diese könnte um 23.00 Uhr und nicht mehr - wie seit November - um 22.00 Uhr beginnen.