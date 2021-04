Konzert mit 5.000 Menschen - und praktisch keine Infektionen

Aus Barcelona, Maren Häußermann

5.000 Menschen auf einmal in der Stadthalle Palau de Sant Jordi in Barcelona. Sie schauen zur Bühne hinauf, singen mit, tanzen, die Arme in die Luft gestreckt klatschen und filmen sie die Band „Love of Lesbian“. Es ist der zweite Schritt im Versuch, das spanische Nachtleben zu reaktivieren. Beim ersten waren 500 Leute in den kleineren Konzertsaal Sala Apollo eingeladen. Als man im Anschluss kein Infektionscluster nachgeweisen konnte, hängte man eine Null ran, an die Besucherzahl für den nächstgrößeren Versuch.

Am 27. März, dem Tag des ersten Massen-Konzerts in der Pandemie mussten alle Besucher einen Antigentest machen, dessen Ergebnis ihnen nach 10 Minuten per Handy mitteilte, ob sie Teil des Experiments werden durften. Sechs positiven Fällen blieb das Erlebnis verwehrt, der Rest bekam gratis FFP2 Masken und Desinfektionsmittel. Einen Monat später ziehen die Veranstalter Bilanz. Der Versuch sei ein voller Erfolg gewesen.