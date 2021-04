Sommernachtskonzert in Schönbrunn am 18. Juni - wieder mit Einschränkungen

Das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker in Schönbrunn soll am 18. Juni stattfinden. Allerdings mit Einschränkungen, wie es in einer Aussendung hieß. Erstmalig steht Daniel Harding in Schönbrunn am Pult. Solist ist Igor Levit. Unter dem Motto "Fernweh" werden Werke von Bernstein, Verdi, Rachmaninov, Sibelius, Elgar, Debussy und Holst zu hören sein.

Nähere Details zur Durchführung des Konzertes werden pandemiebedingt zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.