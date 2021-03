Wien verlängert Lockdown im Alleingang + Österreich verschärft Testpflicht für Pendler

In Italien ist die Zahl der Todesopfer am Montag gegenüber dem Vortag wieder gestiegen. 417 Corona-Tote wurden registriert, am Vortag waren es 297. Es gab außerdem 12.916 Neuinfektionen nach 19.611 am Vortag, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. Insgesamt kamen seit Beginn der Epidemie im Februar 2020 in Italien 108.350 Menschen infolge einer Corona-Infektion ums Leben, bei 3,43 Millionen Menschen wurde eine Infektion bestätigt.

Italien will bis Ende April mehr als 500.000 Menschen pro Tag impfen. Erwartet werden zwischen Montag und Ostersonntag drei Millionen Impfstoff-Dosen. In einer Woche sollten so mehr Ampullen eintreffen, als in 45 Tagen zwischen Jänner und Februar geliefert worden waren.