Krages im Notbetrieb: "Hoffen auf Betten in anderen Ländern"

Die Krages reagiert damit auf die weiter steigenden Infektionszahlen und der zunehmenden Zahl von Patienten auf der Intensivstation. Insgesamt wurden die Kapazitäten im Burgenland auf 27 Betten aufgestockt. Für Nicht-Covid-Patienten stehen derzeit nur mehr 10 Intensivbetten im ganzen Land zur Verfügung.

Mehr geht nicht

„Die Situation auf den Intensivstationen ist prekär, wir sind in der letzten Eskalationsstufe. Ein weiteres Erhöhen der Kapazitäten ist nicht mehr möglich", bestätigt Primarius Herbert Gruber, Vorstand der Abteilungen für Intensivmedizin in Oberwart und Güssing und Intensivkoordinator im Burgenland. Die 27 Betten seien schon mehr als doppelt so viele, wie in normalen Zeiten zur Verfügung stehen würden.

Sollten die Plätze im Burgenland nicht mehr ausreichen, müsste man Patientinnen und Patienten in andere Bundesländer überstellen. „Wir müssen hoffen, dass es in dieser Situation Bettenzusagen außerhalb des Burgenlandes geben wird – jedenfalls sind wir laufend in Kontakt mit den Intensiv-Koordinatoren Österreichs“, sagt Gruber.

Der Appell an die Bevölkerung bleibt aufrecht: „Die Bevölkerung muss sich bewusst sein, dass sie es auch selbst in der Hand hat, die mehr als ernste Situation auf den Intensivstationen im Burgenland wieder zu entschärfen. Es sind daher unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen einhalten, so schwer es auch fallen mag", appelliert Eisl.