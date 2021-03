"Grüner Pass": Welche Türen die Impfung ab Mai öffnen könnte

Zwei Fragen sind vorab entscheidend: Die erste ist, ob eine Impfung tatsächlich vor der Weitergabe des Virus schützt. Studien zeigen, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer das Risiko um rund 90 Prozent reduziert, jener von Astra Zeneca um rund 70 Prozent. Die aktuell grassierenden Virus-Mutationen sind aber ein Unsicherheitsfaktor.

Zweitens: Das Ministerium will zwar einen einheitlichen Nachweis für Geimpfte, Getestete und Genesene, offen ist aber, ob sie auch bei den Freiheiten gleichgestellt werden können – also ob von ihnen ein vergleichbar niedriges Risiko ausgeht. So ist nicht ganz klar, wie lange Genesene immun sind.

In der Novelle zum Covid-Gesetz wurde zumindest festgeschrieben, dass Geimpfte und Getestete beim Betreten von Betriebsstätten gleichgestellt sind. Zur Umsetzung braucht es eine Verordnung.