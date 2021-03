Virologin warnt: "Impfung schützt schlechter vor Mutante" + Merkel fordert Notbremse

In Italien ist die Zahl der Todesopfer am Sonntag gegenüber dem Vortag weiter gesunken. 297 Corona-Tote wurden registriert, am Vortag waren es 380. Es gab außerdem 19.611 Neuinfektionen nach 23.839 am Vortag, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. Insgesamt kamen seit Beginn der Epidemie im Februar 2020 in Italien 107.933 Menschen infolge einer Corona-Infektion ums Leben, bei 3,42 Millionen Menschen wurde eine Infektion bestätigt.

Die Zahl der in den Spitälern behandelten Patienten stieg von 28.621 auf 28.701. Auf den Intensivstationen wurden 3.679 Personen betreut, 44 mehr als am Vortag. 272.630 Testabstriche wurden genommen, 7,2 Prozent fielen positiv aus. Seit Beginn der Impfkampagne Ende Dezember wurden 9,25 Millionen Dosen verabreicht. Drei Millionen Italiener wurden zwei Mal immunisiert. Italien will bis Ende April mehr als 500.000 Menschen pro Tag impfen. Erwartet werden zwischen Montag und Ostersonntag drei Millionen Impfstoff-Dosen in Italien.