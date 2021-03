Wieso die Infektionszahlen in Vorarlberg stark steigen

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Vorarlberg weiter von Tag zu Tag an. Am Sonntag standen laut Dashboard des Landes 64 Neuinfektionen 34 Genesungen gegenüber, damit galten 726 Personen (plus 30) als Corona-positiv. Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus war am Sonntag keines zu beklagen, bisher sind in Vorarlberg 280 Personen am oder mit dem Virus gestorben. Auf den Intensivstationen des Landes lag weiterhin nur ein Corona-Patient.

Das Infektionsgeschehen hat in Vorarlberg in der vergangenen Woche deutlich an Fahrt aufgenommen. Gab es am 15. März noch 363 Infizierte, so hat sich die Zahl der Infektionen innerhalb von zwei Wochen mehr als verdoppelt und erreicht nun wieder Werte wie im Jänner. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag vor zehn Tagen noch im 60er-Bereich, hat mittlerweile die Marke von 100 aber wieder klar überschritten.

Rekord an Testungen

Eine Ursache dafür ist auch das gesteigerte Testaufkommen im Ländle. Denn in Vorarlberg sind in der vergangenen Woche 134.075 kostenlose Corona-Tests durchgeführt worden - um über 28.800 bzw. 27 Prozent mehr als in der Woche davor.

Landesrat Christian Gantner (ÖVP) führte den Anstieg in dieser Größenordnung auf die zusätzliche Testinfrastruktur im Leiblachtal zurück. Dort gilt bis vorerst 31. März eine Ausreisetestpflicht.