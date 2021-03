Intensivstationen so stark belastet wie vor zweitem Lockdown

Die Daten aus der Grafik werden aus dem Dashboard der AGES gespeist. Da dort ein anderer Zeitraum verwendet wird, variieren die Zahlen etwas und erscheinen auch einen Tag verzögert.

Dass sich die Lage auf den Intensivstationen tagtäglich verschärft zeigt sich an den aktuellen Zahlen. Nach der zweiten Welle lag der Tiefststand an belegten Intensivbetten bei 252 am 22. Februar. In den vergangen 35 Tagen sind seither 282 oder im Durchschnitt acht Intensivpatienten pro Tag hinzugekommen.

Situation ist "dramatisch"

Auch die Berichte von den Experten der österreichischen Intensivmedizin zeigen ein klares Bild. Thomas Staudinger, Leiter der Intensivstationen am Wiener AKH, nahm sich am Freitagabend in der ZiB2 kein Blatt vor den Mund. Er sprach von einer Situation, die man mit folgendem Wort beschreiben könne: "dramatisch".

Grund dafür dürfte die britischen Virus-Mutation sein, die deutlich ansteckender und laut neuer Studienlage auch mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent zu einem schwereren Krankheitsverlauf führt.