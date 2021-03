Oster-Lockdown: Ein- und Ausreisen im Osten nur noch in Ausnahmefällen

Ab Gründonnerstag gelten für die östlichen Bundesländer strengere Corona-Maßnahmen. Ein erster Entwurf für die Verordnung zur Osterruhe kursiert bereits in Medien.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober berät heute mit den Sozialpartnern, in den kommenden Tagen findet laut Ministerium noch eine Gesprächsrunde mit den Landeshauptleuten von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland statt. Laut Heute schließt man im Ministerium nicht aus, dass der Lockdown verlängert wird bzw. die Regeln noch verschärft werden.

Hier die Regeln, die bisher bekannt sind:

Ein- und Ausreisen nur in Ausnahmefällen

Familienbesuche zwischen der Ostregion und dem Rest Österreichs werden stark eingeschränkt: Die Ein- und auch die Ausreise ist für die Bewohner der Länder Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nur aus jenen Ausnahmen erlaubt, die man bereits von den Ausgangsbeschränkungen kennt, berichtet der Standard.

Die Ausnahmen wären etwa, um eine Gefahr abzuwenden, für Job oder Ausbildung, zur Ausübung und Erfüllung familiärer Rechte und Pflichten sowie zur Deckung von Grundbedürfnissen.

Kontakt mit dem Partner, engen Bezugspersonen oder Angehörigen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, dürften unter die Ausnahmen fallen. Allerdings gilt hier die Eins-plus-eins-Regel: Nur eine Person darf einen anderen Haushalt besuchen - und umgekehrt. Kinder werden hier nicht mitgezählt, diese dürfen wegen der Aufsichtspflicht mit.

24 Stunden Ausgangsbeschränkungen

Für die Ostregion gelten die Ausgangsbeschränkungen ab 1. April den ganzen Tag, also 24 Stunden lang. Laut Heute soll das sogar bis 13. April gelten, und nicht nur bis 6. April, wie die übrigen Regeln.

Handel sperrt zu

Für Geschäfte im Osten gilt von 1. bis 6. April wieder ein Betretungsverbot. Wer noch Geschenke für Ostern braucht, müsste also in Supermärkten, Apotheken oder Tankstellen-Shops suchen - sie sind von der Schließung wie bei früheren Lockdowns ausgenommen. Allerdings dürfen diese nur anbieten, was sie auch sonst im typischen Sortiment haben. Click & Collect soll ebenfalls verboten sein.

Dienstleister sperren auch zu

Auch die körpernahen Dienstleister wie Friseure haben im Osten Österreichs von 1. bis 6. April zu.

Keine Ausflüge in Freizeiteinrichtungen

Oster-Ausflüge oder Unternehmungen fallen nicht unter die Ausnahmeregel der Ausgangsbeschränkungen, in diesem Sinne sind auch Tiergärten, Museen, Bibliotheken und andere Freizeiteinrichtungen geschlossen.

FFP2-Masken wird ausgeweitet

Ab 1. April gilt auch, dass man eine FFP2-Maske tragen muss, wenn man in einem Innenraum nicht alleine ist. Das dürfte vor allem auf Büros und andere Arbeitsplätze zutreffen. Draußen muss man eine FFP2-Maske tragen, wenn es zu Menschenansammlungen kommt.