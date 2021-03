Diesen Weg nahm das Coronavirus

Marion Koopmans war dabei: Die niederländische Virologin gehört dem Expertenteam an, das Anfang des Jahres im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Wuhan/China die Entstehung der Pandemie untersucht hatte. Jetzt hat sie die Kernaussagen aus dem WHO-Bericht bestätigt, dass das Corona-Virus wohl über zwei Tierarten auf den Menschen übergesprungen sei. Von Fledermäusen über ein anderes Tier auf den Menschen sei „die wahrscheinlichste Route“, sagte Koopmans am Montag im Radio. Es sei dagegen sehr unwahrscheinlich, dass das Virus aus einem Labor stamme, sagte die Virologin.