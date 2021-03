Wien verschärft Lockdown vorerst im Alleingang - wie es dazu kam und was gilt

Eigentlich hätte es nur noch Formsache sein sollen: Am Montag hatte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) jene Verordnung ausgeben wollen, die im Detail den Oster-Lockdown für Wien, Niederösterreich und das Burgenland zwischen 1. und 6. April regelt.

Doch es kam anders: Wien wird Stand Montagabend im Alleingang den Lockdown bis zum Wochenende nach Ostern, also bis zum 11. April, verlängern. Niederösterreich und das Burgenland bleiben bei der „Osterruhe“ bis 6. April.

Das ist das Ergebnis turbulenter Verhandlungen per Videoschaltung am Montag, an der neben Anschober und den drei Landeschefs das Kanzleramt sowie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) teilnahmen.

Von Anfang an drängte dabei Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf eine Verlängerung des Lockdowns in der gesamten Ostregion – wie er es schon in der Vorwoche verlangt hatte. Die Situation, allen voran auf den Intensivstationen, sei dramatisch, so das Argument „Es ist hoch an der Zeit, zu handeln“, hieß es im Vorfeld der Sitzung aus Wiener Rathaus-Kreisen.

Experten für Verschärfungen

Unterstützung erhielt Ludwig nicht nur von Anschober, der seine Linie mit dem Kanzleramt akkordiert hatte, sondern auch von den Experten, die zugezogen wurden. Darunter die AKH-Intensivmediziner Klaus Markstaller und Thomas Staudinger, Herwig Ostermann von Gesundheit Österreich und Markus Müller, Rektor der MedUni Wien. Sie alle sprachen sich für schärfere Maßnahmen in der gesamten Ostregion aus.

Diesen Schritt geht aber vorerst nur das rote Wien. „Wir begrüßen es sehr, dass Wien im Sinne des Gesundheitsschutzes so vorgeht“, hieß es am späten Nachmittag aus dem Gesundheitsministerium.

Natürlich wäre es im Interesse von Wien, wenn zumindest Niederösterreich mitziehen würde. Nun ist zu befürchten, dass die Wiener in ihrem verlängerten Lockdown eben zum Einkaufen ins Umland fahren. Was nicht so einfach sein wird.