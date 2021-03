Ab Mittwoch 80.000 neue Impftermine für über 65-Jährige

Impfen und Testen

„Neben Impfen, Impfen, Impfen lautet unsere zweite Strategie nach wie vor Testen, Testen, Testen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um Ansteckungsketten zu erkennen und zu durchbrechen,“ so Königsberger-Ludwig. Laut Pernkopf werden in fast 400 Teststraßen in Gemeinden und Betrieben derzeit über 75.000 Tests pro Tag abgewickelt.

In Wiener Neustadt wurden alleine vom 22. bis zum 28. März 85.000 Tests durchgeführt, an 42 Teststraßen und fünf mobilen Testboxen. Das ist laut Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) die größte Test-Offensive in ganz Österreich. "Zusätzlich haben wir in der Arena Nova seit 16. März bereits 2.800 Menschen geimpft. Die Größe und Professionalität von Hallen und Zentren wie diesem hilft immens, große Bevölkerungsmassen rasch zu impfen, so wie es in den nächsten Wochen und Monaten Gottseidank möglich und notwendig sein wird", sagt der Stadtchef.

Die Standorte für die blau-gelben Impfzentren werden (vorbehaltlich Änderungen) sein: Amstetten, Baden, Gmünd, Groß Gerungs, Hainburg, Haringsee, Hollabrunn, Horn, Krems, Laxenburg, Melk, Mistelbach, Ternitz, Traisen, St. Pölten, Stockerau, Tulln, Waidhofen an der Thaya, Wieselburg, Wr. Neustadt.